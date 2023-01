Por Redação

Com o objetivo de atender a demanda e ampliar o atendimento especializado às mulheres em Araguaína e Gurupi, bem como discutir propostas de fortalecimento das políticas públicas de proteção a mulher, na tarde desta quinta-feira, 12, o secretário da Segurança Pública, Wlademir Costa, recebeu em seu gabinete, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional -Tocantins), Gedeon Pitaluga, acompanhando pela diretoria da entidade, sobretudo, das advogadas que presidem as comissões voltadas aos direitos da mulher.

Durante o encontro, o secretário Wlademir Costa recebeu das mãos do presidente da OAB, o ofício, por meio do qual a entidade solicita à Secretaria da Segurança e ao Governo do Estado para sejam adotadas as providências no sentido de instalar nas cidades de Araguaína e Gurupi, Centrais de Atendimento à Mulher, que atendam durante 24 horas, nos mesmos moldes da 1ª Central que existe e Palmas.

Muito sensível à causa de defesa das mulheres, o secretário Wlademir assegurou empenho na solicitação trazida pela OAB-TO, pontuando que o fortalecimento dos mecanismos de defesa da mulher é um dos principais objetivos da Segurança Pública. Na oportunidade, o gestor lembrou das inúmeras ações que têm sido realizadas pela SSP-TO e pelo Governo do Estado e que visam oferecer um serviço policial mais humanizado e que trate com ainda mais respeito e acolha a todas as vítimas de violência doméstica no Estado. .

De acordo com a advogada e também presidente da Subseção da OAB-TO em Pedro Afonso, Laydiane Mota, a instalação da duas novas Centrais 24 horas vai suprir uma demanda muito grande no interior do Estado, uma vez que as mulheres terão muito mais proteção, com atendimento especializado disponível à noite e aos finais de semana.

“Como mulher advogada eu me sinto lisonjeada em participar desse momento histórico em que a figura da mulher é vista não somente como vítima, mas também, como cidadã que deve ter sua proteção, e seus direitos preservados em todos os âmbitos. A OAB se propõe a auxiliar para que essas demandas sejam de fato realizadas em cidades maiores como Gurupi e Araguaína, e ficamos imensamente felizes, pois temos a certeza que os polos menores como Pedro Afonso e demais municípios também serão contemplados com essa iniciativa tão nobre”, frisou.

“É sempre muito gratificante poder receber o presidente e as demais advogadas e advogados presidentes das comissões da OAB e que nos trazem ideias que vem ao encontro das premissas da Segurança Pública que é a proteção da vida e do patrimônio das pessoas. Desse modo, a pauta aqui discutida é de grande relevância, para que avancemos ainda mais na proteção às mulheres de todas as regiões do Tocantins”, complementou o secretário executivo da SSP-TO, Reginaldo de Menezes Brito.

Presenças

Também estiveram presentes na reunião, por parte da OAB-TO: a secretária-geral, Jandra de Paula; a Ouvidora Janay Garcia; o diretor-adjunto Maurício Ughini; a Procuradora de Prerrogativas, Auridéia Loiola; a Presidente das Comissões, Silvana Pinho; a vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, Andrezza Nobre de Carvalho; a advogada e membro da Comissão da Mulher Advogada, Maria Valdericia; e a advogada Fernanda Halum Pitaluga.