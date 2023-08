por Redação

Pelo 19º ano consecutivo, o Grupo Sabin marca presença no maior congresso de medicina laboratorial do mundo, o AACC Annual Scientific Meeting & Clinical Lab Expo. Neste ano, o evento aconteceu entre os dias 23 e 27 de julho, na Califórnia (EUA), e teve como tema “We Are One”, que traz a proposta de questionar, desafiar e compartilhar ideias. Além de uma equipe de profissionais, o Sabin levou cinco trabalhos que foram selecionados para serem apresentados e discutidos no evento.

O evento é realizado pela American Association for Clinical Chemistry (AACC), que, após 75 anos, passa a ser chamado ADLM – Association for Diagnostics & Laboratory Medicine. A instituição é uma organização dedicada à ciência clínica-laboratorial aplicada à assistência médica, com atuação em educação profissional, advocacy e na promoção da colaboração entre os profissionais do segmento de medicina diagnóstica.

“Participar, junto com especialistas do mundo inteiro, dos debates e apresentações sobre o que tem de mais inovador na medicina diagnóstica faz parte da nossa constante busca pela qualidade e excelência nos nossos serviços”, afirma a presidente-executiva do Grupo Sabin, Lídia Abdalla, que esteve presente no evento junto com o diretor-técnico, Rafael Jácomo; a diretora-técnica de Expansão, Cyra Araújo; o diretor administrativo de expansão, Guilherme Oliveira; e o coordenador do setor de Genômica, Gustavo Barra.

Para a presidente-executiva, “participar desse fórum é sempre uma oportunidade de boas trocas, antecipando tendências e conhecendo as melhores práticas do setor em todo o mundo. E para nós, do Grupo Sabin, ver cinco trabalhos nossos apresentados neste evento é motivo de grande satisfação”.

Um dos trabalhos apresentados tem o título A incorporação da triagem para citomegalovírus congênito ao teste genético neonatal realizado em swab de saliva: uma interseção entre genética humana e doenças infecciosas. O artigo trata sobre a incorporação da triagem para citomegalovírus congênito no teste da bochechinha, uma das recentes inovações que a equipe de Genômica do Sabin Diagnóstico e Saúde disponibilizou ao mercado de análises clínicas em 2023.

Outro trabalho versa a respeito da implementação de detecção rápida de Monkeypox (varíola do macaco), que também foi realizada pelo Sabin durante a emergência de saúde pública ocasionada pela doença. Os especialistas do Núcleo Técnico Operacional (NTO) central, que a empresa mantém em Brasília, desenvolveram uma metodologia que detecta o monkeypox vírus através do material genético, com identificação específica para varíola dos macacos.

A aplicação da tecnologia de automação de processos robóticos para automatizar a liberação de resultados de patologia e reduzir custos, tempo e mão de obra em um laboratório clínico; a aplicação de metodologia lean no processamento de testes de eletroforese para reduzir o tempo de produção, e ainda, o benchmarking de bioinformática e ferramentas moleculares para variantes de número de cópias chamadas do genoma humano: uma visão detalhada de éxons únicos, foram os outros trabalhos apresentados no congresso, na Califórnia.

“Como referência em medicina diagnóstica, temos o compromisso de contribuir para o desenvolvimento de novas metodologias e, para isso, investimos continuamente em pesquisa técnico-científica e atualização dos nossos colaboradores, os trabalhos que apresentamos trazem alguns dos resultados desses investimentos”, ressalta Lídia.

Grupo Sabin | Referência em saúde, destaque em gestão de pessoas e liderança feminina, dedicado às melhores práticas sustentáveis e atuante nas comunidades onde está presente, o Grupo Sabin nasceu na capital federal, fruto da coragem e determinação de duas empreendedoras, Janete Vaz e Sandra Soares Costa, em 1984. Hoje conta com cerca de 7000 colaboradores unidos pelo propósito de inspirar pessoas a cuidar de pessoas.

Presente em 15 estados, além do Distrito Federal, a empresa oferece serviços de saúde com excelência, inovação e responsabilidade socioambiental às 78 cidades em que está presente e atende mais de 6,5 milhões de clientes ao ano em 350 unidades distribuídas de norte a sul do país.