Acamados serão vacinados pela equipe volante do Município

por Redação

Após receber do Governo Estadual um total de 470 doses do imunizante da AstraZeneca, Cristalândia chega a mais uma etapa da vacinação contra Covid-19 nestas quinta e sexta-feira, 06 e 07, quando acontece no Cesp, em Sistema Drive Thru (Aplicação da vacina nas pessoas dentro do carro), a vacinação dos seguintes grupos, preconizados pelo Ministério da Saúde: Pessoas com Síndrome de Down, acima de 18 anos. Pessoas com doença renal crônica que fazem hemodiálise, acima de 18 anos. Gestantes e puérperas (mulher no pós- parto até 45 dias), com comorbidade mediante apresentação de laudo médico; Pessoas com comorbidades, de 55 a 59 anos (com laudo médico); pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Para otimizar o atendimento, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, organizou um cronograma de vacinação específico: Nesta quinta, 6, das 7 às 11 horas, foram vacinados pessoas dos grupos desta fase que tenham nascido nos meses de Janeiro, fevereiro e março. No período da tarde, das 13 às 17 horas, é a vez dos nascidos abril, maio e junho. Na sexta, 7, das 7 às 11 horas, recebem as doses os nascidos em Julho, agosto e setembro e das 13 às 17 horas, os nascidos em outubro, novembro e dezembro.

Já a vacinação de pessoas, destes grupos, que estejam acamados, será feita pela equipe móvel da Saúde Municipal.