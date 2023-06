por Redação

O governador em exercício do Tocantins, Laurez Moreira, prestigiou o primeiro casamento comunitário realizado pelo Instituto Gratidão Tocantins, em parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas). O evento foi realizado no espaço Recanto dos Ipês, na noite desse sábado, 24, em Gurupi.

O governador em exercício, Laurez Moreira, falou da sua alegria em participar e relembrou os casamentos comunitários que promoveu durante sua gestão como prefeito de Gurupi. “Fico muito feliz em ver tantos casais selando esse compromisso tão importante, que é o casamento. Esse para mim é um momento muito especial, quando prefeito fiz vários casamentos comunitários e sei o quanto é significativo na vida das pessoas. Parabenizo a Setas Tocantins pela parceria, e a todos os envolvidos nesta bela festa. Deixo aqui o meu abraço, e com fé em Deus, essa aliança irá consolidar ainda mais o relacionamento de cada um”, declarou.

O secretário da Setas Tocantins, Jonis Calassa, parabenizou a festa e destacou que levará como exemplo as edições em Palmas e Araguaína. “Quero parabenizar o deputado Gutierres por essa importante ação, quero dizer que você vai me ajudar a fazer um lá em Palmas tão bonito quanto esse, e também no município de Araguaína, porque o que é bonito a gente tem que copiar, então parabéns Gutierres, parabéns Gurupi. Pessoal, tenham uma vida plena a dois, vejo aqui muitas famílias formadas e é com grande alegria que viemos participar, trago o abraço de toda a secretaria do trabalho e desenvolvimento social, que esteve aqui auxiliando no embelezamento das noivas e dos noivos que estão aqui presentes”, frisou.

O deputado estadual, Gutierres Torquato, destacou a parceria da Setas Tocantins. “Esse é um momento tão importante na vida de cada um de vocês. Agradeço ao secretário Jonis Calassa e a toda equipe da Setas que vieram e fizeram um dia de beleza para os noivos. E poder celebrar a união de 100 casais em parceria com o Governo do Tocantins, através do Instituto Gratidão Tocantins, é valorizar pessoas e é esse o nosso papel, dar oportunidade àqueles que sonham em ter o seu dia, o seu casamento”, externou.

Participaram do evento o presidente do Instituto Gratidão Tocantins, Silvério Taurino Moreira; a secretária executiva da Setas Tocantins, Terezinha Andrade; o secretário executivo da Educação, Edinho Fernandes; o presidente da Câmara de Gurupi, Valdônio Rodrigues; os vereadores André Caixeta, Colemar da Saborele e o suplente de deputado estadual, doutor Maurício Nauar.