Por Redação

A Geração Z, que engloba pessoas nascidas de 1996 a 2010, está cada vez mais em destaque nas redes sociais e muito se deve à comunicação que esse grupo estabelece no ambiente online. Seja de famosos, influenciadores ou anônimos, os conteúdos que são produzidos, quando possuem uma boa oratória, conseguem chamar atenção e até mesmo viralizar, dependendo do contexto.

Dados da pesquisa ‘O brasileiro ama as redes sociais’, divulgada pela Plataforma Gente, da Globo em 2022, apontam que a Geração Z é a que passa mais tempo conectada às redes sociais, e consome conteúdo em plataformas como Instagram e YouTube por até 12 horas por dia. Isso apenas comprova que esse público vai utilizar as plataformas digitais que estão disponíveis para se comunicar.

Segundo Fran Rorato, especialista em comunicação e oratória, fundadora da 2Talk Show e CEO da rede de escolas de oratória Vox2You em São Paulo, as redes sociais dependem de forma exclusiva da comunicação, pois exigem que seus usuários falem – por textos escritos, áudios e vídeos – para conseguirem se expressar sobre determinado assunto que tenham vontade.

Fran explica que apesar de uma boa parte da GenZ se sair bem nas redes sociais, uma outra parte ainda apresenta dificuldades para se comunicar no modelo presencial.

“O que essa geração tem de bom no digital, peca bastante no presencial. A maior demanda que temos hoje é treinar a Geração Z para o mercado de trabalho, pois é notável que poucos têm noção sobre como adotar uma postura adequada e se comunicar dentro das empresas”, afirma.

No entanto, também pode ocorrer o processo contrário, pois nem sempre quem tem boa comunicação no ‘mundo real’ vai conseguir ter o mesmo desempenho no ‘mundo virtual’. De acordo com a especialista, isso acontece porque a pessoa pode se sair bem no presencial e travar de frente da câmera. Nem sempre é fácil transpor boa oratória nas redes sociais, por ter outros obstáculos que precisam ser enfrentados.

Por essa razão, Fran ressalta que é importante existir equilíbrio entre o online e o presencial e que cursos de oratória são sempre bem-vindos para promover uma boa comunicação nos dois ambientes. “Atualmente, as redes sociais podem servir como ferramenta de trabalho e até ajudarem a divulgar o que você faz, então saber usá-las a seu favor para conseguir uma projeção é algo super positivo”, finaliza.