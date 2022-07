A Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) reuniu na noite dessa terça-feira,12, mulheres de negócios da cidade e as que atuam em movimentos femininos para apresentação do Prêmio Mulher que Transforma, que visa incentivar a mulher a empreender, mas também motivar a ocupação dos espaços de poder e decisão.

O evento foi conduzido pela consultora e idealizadora do prêmio Nilmar Ruiz, que inicialmente apresentou as ações que a FIETO realiza para promover o desenvolvimento do Tocantins, um vídeo com mensagem do presidente da entidade Roberto Pires e, em seguida, proferiu a palestra O Poder Transformador das Mulheres.

“Fiquei muito feliz em poder participar da reunião e quero parabenizar a FIETO pela iniciativa, pois temos muitas mulheres que transformam em todas as cidades do Tocantins e ficarei feliz se Porto Nacional for premiada. Temos aqui mulheres que têm histórias interessantes para serem divulgadas e que são motivo para inspirar e incentivar outras mulheres a empreender”, disse Eliane Teles, gerente da agência do Sicredi em Porto Nacional, acrescentando que o seu sentimento é de poder compartilhar o Prêmio Mulher que Transforma com as amigas, associadas e também com o Coletivo de Mulheres, do qual faz parte do eixo empreendedorismo.

A presidente da Câmara Municipal, vereadora Rosângela Mecenas, destacou a importância do prêmio e a escolha da cidade para o seu lançamento. “Agradeço a FIETO por trazer essa palestra maravilhosa para nossas empresárias, que certamente vão participar e divulgar esse lindo projeto de valorização da mulher tocantinense ”, afirmou.

Sobre a palestra, que evidencia a necessidade da ocupação de espaços de poder por parte das mulheres, a vereadora foi categórica. “Já vem da nossa criação que a mulher é para ser a dona da casa, a mãe e avó, mas nós não queremos só isso, queremos também estar à frente dos negócios, da política, do Judiciário… Nós mulheres não conseguimos ser apenas uma coisa, sempre abraçamos mais porque tempos potencial, conhecimento e garra”, sustentou.

Para a consultora, palestrante e idealizadora do Prêmio Mulher que Transforma, NIlmar Ruiz, foi um encontro muito significativo, pois além de empresárias contou também com a participação do Coletivo de Mulheres de Porto Nacional e da vereadora Rosângela, presidente da Câmara Municipal, representando a presença feminina na política. “ O que nós percebemos foi uma grande vontade de fazer com que o conteúdo que divulgamos hoje aqui possa ser expandido para a cidade inteira. Portanto, não tenho dúvidas de que esta reunião vai gerar muitos frutos, ou seja, muitas inscrições”, avaliou Nilmar.

A programação de lançamento do Prêmio Mulher que Transforma abrangerá os 139 municípios tocantinenses, divididos em 12 regiões. Nesta quarta-feira, 13, será apresentado a empresárias de Ponte Alta do Tocantins. Todas as informações necessárias sobre o prêmio, bem como a ficha de inscrição, estão no link abaixo.

