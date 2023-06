Por Wesley Silas

A convite da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Tocantins (FACIET) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a empresária gurupiense, especialista em Mentoria em Relacionamentos & Negócios, ministrará uma palestra às 19h do dia 14 de junho no auditório do Senai Cetec. de Palmas com o tema “Família & Negócios”.

Na ocasião a empreendedora, Andrea Stival, será anunciada como membra do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) promovido pela Associações Comerciais e Industriais do Tocantins (FACIET).