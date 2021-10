por Cinthia Gomes de Abreu

A proposta é quebrar tabus a respeito de temas do universo feminino, especialmente algumas patologias, como vaginismo, endometriose, dispareunia e tabus sobre a vulva da mulher.

Ingressos

Os ingressos físicos podem ser adquiridos nas lojas Clube do Alicate Esmalteria (204 e 303 Sul), Loucas por Esmaltes (104 Sul), Fran’s Café Palmas (104 Sul) e Potência AutoCar (403 Sul). O valor é R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia), sendo aceitos somente em dinheiro ou Pix. É possível adquirir o ingresso também via Pix por meio do celular (99) 9 8109-3667.

Espetáculo

De acordo com a diretora da Cia de Teatro da Essência, roteirista e protagonista do espetáculo, a atriz e professora de teatro Dalila Cristiny, o roteiro da peça foi criado em 2018 e agora segue novos rumos e possibilidade de apresentações.

“Queremos a pegada de trazer a reflexão sobre temas tabus que envolvem a vulva da mulher e as pressões que costumeiramente a mulher sofre da sociedade, mas faremos tudo com muito bom humor. É uma comédia, com nuances do gênero teatral contemporâneo, queremos que o conteúdo seja divertido, mas também bastante reflexivo”, explica a diretora e atriz.

O projeto é uma realização da empresa Teatro & Consultoria, contemplado no edital da Lei Aldir Blanc, pela Agência de Desenvolvimento Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc).