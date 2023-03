por Redação

Vitória Lorena veio ao mundo nesta madrugada. O nascimento seria apenas mais um entre tantos pelo país afora se não fosse, pelo fato incomum, resultado de uma corrente de solidariedade e do esforço de profissionais dedicados da Ecovias do Araguaia. Vitória nasceu às margens da BR-153, durante uma viagem de sua mãe, Alessandra Pereira de Farias, que ia de Goiânia (GO) para Belém (PA).

Tudo aconteceu muito rápido. “[Dentro do ônibus] comecei a passar mal e chamei um dos rapazes que estava sentado do lado. Eu sentia contrações mais fortes, mas achava que não estavam relacionadas ao parto”, conta Alessandra, que estava grávida de 36 semanas.

Na sequência, ela foi atendida no ônibus, já após o rompimento da bolsa e em trabalho de parto, nas proximidades da BSO 05 (Base de Serviços Operacionais da Ecovias do Araguaia, localizada em São Luiz do Norte-GO). Lá, segundo Alessandra, equipes de resgate da concessionária auxiliaram na finalização do parto, que ocorreu com certa complexidade por se tratar de um “parto pélvico”, ou seja, quando o bebê nasce em posição contrária ao habitual.

Tatyanne Barbosa Patriarca, técnica de enfermagem e socorrista a serviço da Ecovias do Araguaia, conta que, ao chegar ao local, encontrou a mãe com dificuldade na finalização do trabalho de parto, sendo necessária a intervenção dos profissionais para a retirada do bebê. Após isso, a equipe constatou a criança em parada respiratória. “Ela não chorava e estava com pulsação fraca”, conta Alessandra ao descrever o sentimento vivido naquele momento. “Um desespero, né? Ver ela naquela situação”, comenta a mãe, Alessandra. Foi então necessária a execução de manobras de reanimação, concluídas com sucesso.

Na sequência, ainda no ônibus por conta da impossibilidade de remoção da mãe, e com escolta da ambulância da concessionária, as duas – mãe e filha – foram encaminhadas ao Hospital Municipal de São Luiz do Norte (GO), onde estão em observação. As duas passam bem.

“É muito gratificante, muito emocionante! É uma área que eu amo fazer e, quando acontece isso, é sem explicação, principalmente quando realizado com sucesso e quando conseguimos reverter a situação”, destaca Tatyanne. Além dela, participaram do atendimento a técnica de enfermagem Glenda Vidal e o resgatista Fabiano Fernandes da Silva.

E o final feliz já ficou registrado no nome da recém-nascida. “Sou muito grata a eles [equipes de resgate da concessionária]. Agradeci muito. Se não fosse por eles, só eu não teria dado conta. Hoje, o sentimento é de vitória, por isso o nome dela”, finaliza.

Atendimentos operacionais

Em qualquer ponto das rodovias administradas pela Ecovias do Araguaia, o viajante que precisar de socorro médico ou mecânico pode contar com os atendimentos 24 horas da concessionária, que pode ser acionado por meio do telefone 0800 153 0 153 (ligação ou WhatsApp).

A concessionária também dispõe de 19 Bases de Serviços Operacionais (BSOs), implantadas em 8 de abril de 2022. Os atendimentos aos usuários são disponibilizados por 408 profissionais e uma frota de 55 veículos, sendo 20 ambulâncias – 4 delas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) móveis; quatro caminhões de resgate de animais; quatro caminhões de combate a incêndio; 11 viaturas de inspeção e dez guinchos leves e seis guinchos pesados. Nove das bases também contam com serviços exclusivos e funcionam 24 horas, com sanitários, fraldários, estacionamento e serviço de autoatendimento.