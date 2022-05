por Redação, via Ascom

Nesta quinta-feira, 12, dia em que se celebra do Dia da Enfermagem, o Hospital Regional de Gurupi (HRG) iniciou as comemorações da Semana da Enfermagem, que seguirá até o dia 20 de maio. A abertura oficial teve cerimônia religiosa, seguida de um café da manhã.

Com o tema “Cuidando de Quem Cuida”, a Semana da Enfermagem na unidade hospitalar tem o objetivo de proporcionar diferentes tipos de ações voltadas aos profissionais da enfermagem, para reafirmar sua importância dentro da unidade.

A programação prevê ainda palestras, aula de Zumba, sorteio de brindes, cuidados com a beleza dos servidores, fotografias com painéis decorativos e a oferta de exames como o papanicolau e a mamografia.

De acordo com o diretor geral do HRG, Fernando Bezerra Mota, “a grande maioria dos colaboradores são enfermeiros ou técnicos, pessoas que não medem esforços para cuidar do outro com muita maestria e empatia, portanto nada mais louvável do que promover cuidados essências aos mesmos no intuito de promover uma valorização e bem estar a eles”.

A diretora de Integração Multiprofissional do HRG, Patrícia Lira, afirmou que “a semana é para valorizar aquele que está sempre à frente do cuidado e manutenção da vida dos pacientes, aqueles que estão lá do primeiro ao último sopro de vida”.