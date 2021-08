A Votorantim Cimentos, empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis, está com inscrições abertas até o dia 20 de agosto para o Mulheres na VC – Programa Engenheiras de Confiabilidade. O objetivo é formar profissionais do público feminino para atuarem na área de manutenção das fábricas da companhia, garantindo o funcionamento dos equipamentos da operação sem falhas.

Ao todo, são cinco vagas. Para participar é necessário ter até três anos de formação nos cursos de Engenharia Mecânica, Elétrica, Automação ou Mecatrônica. É desejável que as candidatas também tenham conhecimento básico em revisão de planos e manutenção (RCM), análise de falhas (FMEA), e lubrificação e preditiva.

O Programa Engenheiras de Confiabilidade terá duração de 18 meses. As participantes passarão por etapas no programa que inclui formação técnica, desenvolvimento de competências comportamentais e mentoring de carreira. A formação das profissionais selecionadas será realizada nas fábricas da Votorantim Cimentos nas cidades de Edealina (GO), Laranjeiras (SE), Salto de Pirapora (SP), Sobral (CE) e Rio Branco do Sul (PR). No final do programa, as engenheiras podem ser admitidas para trabalharem nas unidades localizadas nas Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do País, nos municípios de Corumbá (MS), Edealina (GO), Nobres (MT), Primavera (PA), Sobral (CE) e Xambioá (TO).

As interessadas em participar do processo seletivo devem fazer sua inscrição na página do programa. Toda trilha de desenvolvimento do processo de seleção será feita de forma online, incluindo entrevistas com a área de Gente e as lideranças da Unidade de Cimento da empresa. O programa começa em outubro de 2021.

“Com o programa para formação de engenheiras de confiabilidade pretendemos fortalecer o pilar de gênero em nossas operações por meio de ações que gerem a presença, a participação e o desenvolvimento de mulheres. Essa é uma forma de criarmos oportunidades específicas para desenvolvermos futuras lideranças femininas em nossas fábricas”, afirma a gerente Global de Atração, Treinamento e Desenvolvimento da Votorantim Cimentos, Thatiana Soto.

Mais mulheres nas operações – A Votorantim Cimentos tem como meta em seus Compromissos de Sustentabilidade atingir 30% de mulheres em posições de liderança no Brasil até 2030. No primeiro semestre de 2021, a empresa já registrou crescimento 221% na contratação de mulheres comparado ao mesmo período do ano passado. Dentro das novas contratações, 202 posições foram ocupadas por mulheres atuarem em áreas de operacionais da companhia. Outro marco importante este ano foi a chegada de Clarissa Lins como integrante do Conselho de Administração da empresa. Saiba mais sobre o tema Mulheres e Carreira neste episódio do Diálogos VC.

Serviço

Mulheres na VC – Engenheiras de Confiabilidade

– Oportunidade: 5 vagas para formação nas fábricas da Votorantim Cimentos em Edealina (GO), Laranjeiras (SE), Salto de Pirapora (SP), Sobral (CE) e Rio Branco do Sul (PR).

– Local de trabalho após formação: No final do programa, as engenheiras podem ser admitidas para trabalharem nas fábricas da empresa em Corumbá (MS), Edealina (GO), Nobres (MT), Primavera (PA), Sobral (CE) e Xambioá (TO).

– Requisitos: Mulheres com até três anos de formação em Engenharia Mecânica, Elétrica, Automação ou Mecatrônica. É desejável conhecimento básico em revisão de planos e manutenção (RCM), análise de falhas (FMEA), e lubrificação e preditiva.

– Período de inscrição no processo seletivo: até o dia 20 de agosto de 2021.

– Inscrição: https:// votorantimcimentostalentos. gupy.io/jobs/1060486