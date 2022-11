por Redação

O Sebrae Tocantins anunciou nesta segunda-feira, 7, em uma cerimônia realizada em Palmas, as vencedoras da etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN). O objetivo do prêmio é estimular o empreendedorismo feminino, por meio de histórias inspiradoras de empreendimentos liderados por mulheres que se destacam em diferentes segmentos.

De acordo com o edital, o prêmio é dividido em três categorias: MEI, Pequenos Negócios e Produtora Rural. Em todo País, mais de 80 mil empreendedoras já se inscreveram desde a primeira edição do evento, realizado em 2004.

Na etapa estadual, as empresárias Kassandra Quedi Valduga e Fernanda Tainã Alves de Lima Castro foram as vencedoras. Agora elas estão classificadas para etapa regional na categoria MEI e na categoria Pequenos Negócios, respectivamente. De acordo com o edital, a etapa estadual envolvia três categorias: MEI, Pequenos Negócios e Produtora Rural.

No Tocantins, 22 mulheres se inscreveram na premiação, e duas receberam o troféu. As histórias tocantinenses receberam a avaliação de uma equipe formada por colaboradoras do Sebrae.

Já na etapa nacional, as 15 vencedoras regionais (3 vencedoras por categoria para cada uma das 5 regiões brasileiras) estarão automaticamente classificadas para a final nacional da premiação.

A disputa na premiação continua, e o resultado final será anunciado no dia 23 de novembro, na sede do Sebrae Nacional, em Brasília (DF). Elas terão direito a uma viagem para participar de uma missão técnica, além de mentoria, aparelho de última geração (tablet ou celular) e o troféu.

Transformação

O superintendente do Sebrae, Moisés Gomes, destacou a coragem das mulheres diante da pandemia da Covid-19, onde elas tiveram que se reinventar e transformar vidas em um dos momentos mais difíceis da humanidade. “Nesse momento o Sebrae tirou do papel o projeto Força Mulher. Trouxemos de volta ao mundo do empreendedorismo, aquelas mulheres que precisavam ser resgatadas e buscamos esse público junto ao Centro de Referência e Assistência Social (CRAS). E hoje, o feedback que temos dessas mulheres é que o projeto foi assertivo. Vocês mulheres devem ter as mesmas oportunidades que os homens têm e nós conseguimos criar uma instituição que premia as mulheres. Vocês são a essência da sociedade que eu quero, igualitária”.

Segundo a diretora técnica do Sebrae, Eliana Castro, o Prêmio Mulher de Negócios é uma iniciativa que estimula o empreendedorismo feminino e dá força para que mais mulheres se sintam motivadas a terem seu próprio negócio. “As mulheres têm luta e resistência diante dos momentos mais difíceis. Vimos claramente isso na pandemia e esse fator foi importante para nos encorajarmos. Muitas mulheres foram impactadas nesse período, porque às vezes, não tinham o suficiente dentro de casa. Muitas delas foram abandonadas, se tornaram viúvas e elas deram a volta por cima”, comentou.

Vencedoras

A proprietária da Consultoria de Imagem e Moda, Kassandra Quedi Valduga, que se inscreveu outras vezes no prêmio e neste ano venceu na etapa estadual, afirmou que se sentiu contemplada nesta edição. “Fiquei surpresa, realmente não esperava ser escolhida e ficar em primeiro lugar. Este é um momento que estou repensando as atuações profissionais e aí o prêmio chega pra coroar toda a minha história dos últimos dez anos como consultora de moda, como MEI. Esse foi o meu grande presente.”

Também vencedora da etapa estadual, a empresária Fernanda Tainã Alves de Lima Castro, dona da Seriema Ecoturismo, disse que o Sebrae é o grande motor para seu sucesso enquanto empresária na região das Serras Gerais. “Eu sou cria do Sebrae. A instituição me fez enxergar tudo que estava dentro de mim e não via, além do desenvolvimento que isso traz para minha família e minha região. É realmente algo imensurável. Hoje me sinto plena.” (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)