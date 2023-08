Por Redação

A terceira edição do inovador projeto “Ela Faz Indústria”, promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), está prestes a marcar presença com um novo formato de capacitação. Entre os dias 17 e 19/08, uma imersão intensiva irá enriquecer a jornada das participantes, com o mentor e master coach renomado internacionalmente, Fábio Scannavino, conduzindo os ensinamentos. O palestrante lançará durante o evento o livro Liderança Humanizada e estratégica, em que aborda a liderança focando na motivação, inspiração e desenvolvimento de pessoas.

Durante três dias, as participantes terão a oportunidade de mergulhar em temas cruciais para o sucesso nos negócios. Vendas e Geração de Receita, Gestão e Liderança, Planejamento com foco em indicadores e metas, Feedback e Delegação, Recrutamento e Seleção, Modelagem do negócio, Solução de problemas, Comunicação eficaz, Perfil comportamental, Criatividade e Inovação, Produtividade e Gestão do Tempo, Engajamento dos colaboradores e a construção consciente da Cultura empresarial são apenas alguns dos tópicos que serão abordados.

Próxima etapa

Logo em seguida, a dinâmica se transforma em exposição, permitindo que as participantes apresentem seus próprios empreendimentos. Entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro, no Capim Dourado Shopping, a vitrine será montada para que as empresas ganhem visibilidade, fortalecendo assim a sua presença no cenário do empreendedorismo feminino.

O projeto “Ela Faz Indústria” não apenas proporciona conhecimento e capacitação, mas também celebra e estimula o empreendedorismo feminino, ampliando oportunidades e impulsionando histórias de sucesso.

