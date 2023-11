“É uma maneira de defender o dindim de cada dia”, dona Janete ao defender a importância da qualificação da mão de obra

Por Wesley Silas

O curso voltado ao aprendizado de como fazer doces, compotas e conservas aconteceu no salão paroquial da Igreja Santo Antônio em Gurupi e comprovou o protagonismo feminino na hora da qualificação profissional. O curso promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) terminou nesta sexta-feira, 17, e contou com a participação de 12 mulheres e apenas um homem. “É uma maneira de defender o dindim de cada dia e se não se espichar por isso, o mundo não fica melhor porque cada tem que fazer a sua parte”, disse a Secretaria da Igreja Santo Antônio, dona Janete Rodrigues de Souza, que mesmo tendo 81 anos sobra disposição para novos aprendizados.

Instrutora do Senar, Rita de Cássia responsável pelo curso de doces e compotas defendeu que o curso oferece oportunidade de qualificação de mão de obra e geração de renda. Ela informou ainda que a próxima curso acontecerá na Igreja Imaculada da Conceição e que as inscrições encerram no próximo domingo.

“São trabalhos voltados para o homem e a mulher do campo para profissionalizá-los para geração de renda e por meio deste curso muitas senhoras estão dispostas a fazer doces para vender com complementar a renda”, disse Rita de Cássia.

Com bastante disposição, dona Janete Rodrigues de Souza, mostrou as delicias que aprendeu a fazer durante uma semana.