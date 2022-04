por Redação

O Grupo de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas do Conselho Federal de Farmácia do Tocantins realizou na última quinta-feira, 31 de março, o seminário show – Mulheres de Sucesso, auditório da Assembleia legislativa do Tocantins. O evento teve a participação de 300 mulheres inscritas que estiveram presentes para um debate sobre enfretamentos de violência de gênero, discriminação no ambiente de trabalho e a participação da mulher na política e cuidados integral da saúde da mulher.

Durante o seminário a conselheira Federal Martha Franco Ramos realizou o pré-lançamento do movimento Mulheres Articuladas do Tocantins, este tem como principal objetivo conectar mulheres que tem ideias, propostas e propósitos que podem mudar a vida de outras mulheres.

“Quando a gente quer algo a gente precisa se desafiar, a criação desse movimento será para a união de mulheres para fazer o bem, que nós possamos estar unidas independe de classe social, com intuito de uma mulher proteger a outra mulher” afirma Martha

Para conhecer mais sobre o movimento e fazer parte do grupo, basta acessar o link https://chat.whatsapp.com/KCtAuZif2wmFf0U7RrP7xx

O seminário show contou com um time de mulheres maravilhosas que realizaram palestras e apresentação de cases de sucesso. Estiveram presentes no dia a Prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, a Coronel Alaídes Machado Secretária de Segurança e Morbilidade Urbana de Palmas, a Chef Ruth Almeida Vencedora do Prêmio Dólmã 2021 como melhor chef de cozinha do Brasil, a empresaria Brenda Castro, estrategista política, Lia Lara; da psicóloga Rita de Cassia Mendonça, e da presidente do Instituto Vinte de maio Jaqueline Vieira; As apresentações culturais foram realizadas pelas cantoras Lavinia Tavares, Rayssa Mayra, Pamela Paola e pela atriz do Grupo Um Ponto Dois de Teatro Ana Kamila Castaño.

A participante Lara Ramos ressaltou o quanto esses eventos são de extrema importância “Nós recebemos um presente hoje, passar o dia tendo essa troca com outras mulheres maravilhosas, ouvindo histórias de conquistas, não só com quem veio palestrar, mas a própria troca com a colega que está sentada ao nosso lado. Todas nós somos mulheres de sucesso” ressalta Lara

O evento teve uma repercussão muito positiva, e a organização cogita a realização de demais edições desse dia dedicado a mulher tocantinense.