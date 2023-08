Por Redação

O encontro fez parte de uma ação para divulgar a campanha Agosto Dourado e aconteceu na sala de recepção da Unidade de Saúde da Família (USF) Manoel Pedro Pires Filho, mediante a realização de uma roda de conversa com o tema: “A Importância da Amamentação – Benefícios para a Saúde e o Desenvolvimento Infantil”.

Por meio das informações e esclarecimentos abordados pela coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Gurupi, Jaciara Martins, as participantes adquiriram maior conscientização sobre os efeitos positivos que o hábito da amamentação pode causar tanto na vida do bebê, como também na vida da própria mãe.