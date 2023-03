por Redação

Na quarta-feira, 8 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Energisa adotou o tema “Mulheres Inspiradoras”, a fim de evidenciar, através das histórias de suas colaboradoras, o reconhecimento da companhia à versatilidade, eficiência e capacidade profissional ilimitada do sexo feminino.

Ações positivas de ESG (Environmental, Social and Governance) são uma constante na Energisa, que é signatária do Pacto Global e assumiu uma série de compromissos ambientais e sociais a serem cumpridos até 2050. A presença feminina na companhia é uma crescente, tanto na área administrativa, quanto nas áreas técnicas. O grupo hoje tem 3.097 mulheres, sendo 265 em cargos de liderança e centenas em atividades tradicionalmente masculinas, como eletricistas de distribuição, eletricistas de linhas de transmissão, técnicas de manutenção e líderes de equipes.

“Temos desenvolvido uma série de iniciativas para empoderar nossas colaboradoras, que são grandes exemplos de determinação, coragem e de que a mulher pode estar de fato onde ela quiser, ocupando diferentes posições e exercendo funções tradicionalmente executadas por homens”, comenta Daniele Salomão, Vice-presidente de Gente, Gestão e Sustentabilidade do Grupo Energisa. “Acreditamos que a diversidade, ao possibilitar que diferentes pontos de vista sejam explorados, potencializa a inovação e contribui para uma cultura de bem-estar, confiança e alta performance”, finaliza a executiva.

Uma dessas mulheres inspiradoras é Ellen Monyck Custodio Braga, a primeira mulher no Tocantins a dirigir uma subestação móvel. Colaboradora da concessionária de energia há 10 anos, Ellen já atuou em diversos departamentos e foi convidada a assumir a função de Planejadora e Controladora da Manutenção. Foi aí que nasceu o desejo de ultrapassar as barreiras. Ellen tirou carteira de habilitação categoria D e estudou muito para dirigir o caminhão com guindaste. “Fiz o curso de guindaste e de movimentação de produtos perigosos e comecei a dirigir o caminhão. Quando já estava familiarizada, decidi que queria operar a subestação móvel”, explica.

Para essa nova oportunidade, Ellen passou por 300 horas de treinamento e elevou a habilitação à categoria E. “Para dirigir a subestação móvel tem que ter um ano de experiência com a carteira D, fazer diversos cursos e passar uma semana treinando diretamente com o veículo”, comenta. A subestação móvel é uma carreta acoplada a uma estrutura que é capaz de distribuir energia da mesma forma que um transformador fixo.

Com 22 metros de comprimento, o equipamento pesa em torno de 70 toneladas. “Sou a primeira mulher do estado do Tocantins a pilotar esse tipo de veículo e a operar a subestação. Fiquei muito feliz e, hoje, já sou acionada quando existe alguma ocorrência que precisa desse equipamento”, finaliza.

Quem também já está realizando o sonho de integrar o setor elétrico é Lorrane Sena Marinho que, com apenas 21 anos, é a única mulher tocantinense a trabalhar como eletricista de linha viva, ou seja, ela atua realizando manutenções na rede de energia sem a necessidade de desligá-la.

Integrante da equipe que atende a região Norte do Tocantins, Lorrane começou a trabalhar na Energisa como Jovem Aprendiz. “Com o passar do tempo fui me apaixonando pelo setor elétrico e sempre observava a rotina do time de campo. Fiquei tão interessada que resolvi estudar para concorrer a uma vaga. No começo foi um grande desafio, mas, a maior dificuldade que enfrentei foi interna porque nem eu mesma acreditava que conseguiria. Eu não sabia que poderia ir tão longe. Mas, mantive o foco e consegui”, conta.

