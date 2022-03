Por Redação

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado na próxima terça-feira, dia 8 de março, a deputada federal Professora Dorinha (União Brasil/TO) anunciou, nesta sexta-feira, 4 de março, o seu total apoio e parceria à ação “Mulheres Amigas-Temporada Amazônia”, que estará em Palmas (TO) com a Carreta da Mamografia a partir do próximo dia 8.

“Uma ação importantíssima que levará às mulheres do Tocantins uma equipe de saúde multidisciplinar para oferecer exames gratuitos de detecção e diagnóstico do câncer de mama. É necessário que todas realizem exames periódicos”, pontou a parlamentar. Isso porque, segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca), estimam-se 66.280 casos novos de câncer de mama para cada ano do triênio 2020-2022 no Brasil. Esse valor corresponde a um risco estimado de 61,61 casos novos a cada 100 mil mulheres.

Neste sentido, as interessadas em se candidatar à realização dos exames (mulheres em situação de baixa renda e, em especial, às mulheres de comunidades ribeirinhas) deverão acessar o site www.americasamigas.org.br e fazer um cadastro prévio, sujeito à triagem e disponibilidade de vagas para agendamento e atendimento.

“É importante que as mulheres procurem esse atendimento. Nós sabemos que quanto mais cedo for descoberto o câncer de mama mais há chances de cura. Precisamos nos cuidar. Nossa saúde é prioridade!”, destacou Dorinha. A ação é realizada pela Organização Não-Governamental, Américas Amigas, dedicada ao combate do Câncer de Mama no Brasil, que realizará essa ação em parceria com a Daiichi Sankyo Brasil.

Ao todo serão 95 dias de percurso, 60 dias de atendimento e expectativa de 65 mulheres beneficiadas por dia, totalizando no projeto aproximadamente 4 mil mulheres atendidas também em São Luís (MA), Belém (PA), Santarém (PA), Manaus (AM) e Cuiabá (MT).