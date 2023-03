Por Wesley Silas

De acordo com a Drª Maria Mendes o objetivo do projeto é a valorização, motivação e elevação da autoestima da Mulher que nesta edição contou com a presença de mulheres da zona rural de Ponteiro, Beira do Almas e São Bento.

“O evento contou com a participação de mais de 40 mulheres, todas elas contempladas com serviços de beleza oferecidos pela organização do Projeto. Houve momentos de partilha, interação, dança, desfile e muita troca de experiências. Além das profissionais de beleza, participaram ativamente do evento a Educadora Física Gleiciane, a Fisioterapeuta Gyselle Rebouças, a Psicóloga Ludimilla Fernandes e a empreendedora e comerciante da cidade de Jaú Sra. Marly”, disse ela sobre o evento que contou com a participação dos vereadores Queila Carvalho e Washington do Laticínio. “Contou ainda com a presença do amigo Pedão do Aquiles, dos amigos Henrique e Raquel que são comerciantes da cidade de Jaú e do meu esposo, Sr. Elcimar Dias ( Longuim)”, destacou a advogada.

Outro momento que marcou a 3ª Edição do Projeto Empodera Mulher foi o sorteio de brindes às mulheres e apoio de líderes políticos como o governador Wanderlei Barbosa, o vice-governador Laurez Moreira, a senadora Dorinha Seabra e os deputados estaduais Gutierres Torquato e Nilton Franco.