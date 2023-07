Por redação

O deputado estadual Gutierres Torquato, apresentou um Projeto de Lei solicitando a inclusão do Casamento Comunitário no

calendário cultural e turístico do Estado do Tocantins. O objetivo é levar para todo o estado esse evento que realiza o sonho de várias casais e regulariza juridicamente a situação destes.

“Nós vamos realizar sonhos por todo o Tocantins, vamos levar para as demais cidades do nosso estado a oportunidade de casais que não tem condição oficializar a sua união”, destaca o deputado Gutierres.

Idealizado pelo deputado estadual Gutierres Torquato e realizado através do Instituto Gratidão Tocantins, o primeiro Casamento Comunitário foi realizado em Gurupi, no dia 24 de junho, onde 100 casais subiram ao altar.