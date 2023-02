Share on Twitter

Por Redação

“A mulher, em especial as tocantinenses, tem também uma visão mais ampliada da sociedade, além de ter maior conhecimento de causa sobre pautas femininas como saúde e maternidade, entre vários outros assuntos. É fundamental que elas participem da política”, disse ele.

Na oportunidade o deputado reforçou as parcerias com a prefeitura de Gurupi para proporcionar ainda mais benefícios à população de Gurupi e recebeu das mãos da prefeita Josi o convite e a programação oficial do Carnaval na Capital da Amizade que será realizado entre os dias 17 e 21 de fevereiro.