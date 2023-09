Share on Twitter

Por Redação

A reunião contou com a participação de representantes de órgãos da rede de proteção à mulher e foi promovida pelo 4º Batalhão da Polícia Militar de Gurupi, sendo realizada na sede do Fórum de Justiça de Formoso do Araguaia.

Em sua fala, o promotor de Justiça André Henrique Oliveira Leite informou que o MPTO está à disposição para trabalhar em soluções dos casos de violência contra a mulher. “Não auxiliaremos apenas na questão da penalização, mas principalmente na antecipação do problema”.

O promotor citou que a atuação do Ministério Público será feita por meio da promoção de trabalhos preventivos, como reuniões e palestras, com o intuito de buscar minimizar o número de violência doméstica e de subnotificação dos casos. O titular da Promotoria de Formoso do Araguaia alertou ainda que a maioria das ações penais na cidade são de violência doméstica.

A previsão é que sejam feitas novas reuniões entre os representantes dos órgãos para o alinhamento e planejamento do cronograma de ações conjuntas.