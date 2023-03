Por Redação

Sócia proprietária da Fazenda Bela Vista em Pugmil, na região central do Tocantins, Dorotea H. Weigand está inserida no mundo do agronegócio desde que nasceu e, ao longo de sua vida, nunca abandonou suas raízes. A fazendeira vivia em Guarapuava, no Paraná, onde cuidava da parte financeira e burocrática de suas propriedades rurais. Em 2016, com seu marido e filhos, mudou-se para o Tocantins. Neste mesmo ano, a Frísia Cooperativa Agroindustrial chegava ao estado.

Dorotea conta que logo se associou à cooperativa.

“Estávamos nos instalando por aqui, a Frísia nos auxiliou em dar a devida importância aos trabalhos dentro da fazenda, onde trabalhamos na agricultura com o plantio de soja e milho e na pecuária, com gado de corte”, detalha.

Ela afirma que, passar a fazer parte do cenário cooperativista, foi fundamental para conseguir levar segurança e eficiência à propriedade. “A compra de insumos, assistência técnica e comercialização dos produtos são o que fazem um negócio como o meu andar e o apoio da Frísia foi primordial nisto”, frisa.

Seu protagonismo como empresária agrícola lhe trouxe o reconhecimento como uma das mulheres que inspiram dentro do cooperativismo. A fazendeira recebeu condecoração na categoria agrícola da primeira edição da premiação promovida pela Frísia, em março. “Fiquei muito surpresa e feliz. Gostaria muito de compartilhar este prêmio com todas as mulheres que, de alguma forma, estão inseridas nos negócios e no dia a dia da fazenda. Pois nos serviços mais simples, ou mais pesados, muitas vezes de forma oculta, sabemos o grande valor que têm na atividade”, destaca.

Premiação

A primeira edição do prêmio ‘Mulheres que Inspiram’ ocorreu no dia 11 de março, no Parque Histórico de Carambeí (PR). De acordo com o coordenador de cooperativismo da Frísia, Luciano Tonon, a ação foi idealizada com o objetivo de valorizar o protagonismo da mulher no campo, reconhecer sua contribuição para o agronegócio, disseminar e fortalecer o cooperativismo e incentivar o trabalho da mulher no meio rural, com sustentabilidade.

“A premiação foi feita em duas etapas: a primeira com o envio de um link para que o quadro social da cooperativa indicasse sugestões de mulheres que inspiram para concorrer ao reconhecimento. Depois, uma comissão julgadora formada por técnicos da pecuária de leite, pecuária suinícola e agrícola fez a escolha”, explica.

As três escolhidas foram elencadas de acordo com a quantidade de indicações, sendo elas: Juliana dos Santos Ventura (1º lugar), do Paraná, para Pecuária Leite; Deborah Gerda de Geus (2º), também do Paraná, para Pecuária Suínos; e Dorotea Hildenbrandt Weigand (3º), do Tocantins, para Agrícola.

Érica Lima, coordenadora comercial da Frísia no Tocantins, comemora o destaque que as mulheres vêm conquistando no setor.

“Vivemos o agro diariamente, lutando e desbravando caminhos. Parabenizo nossa cooperada pela premiação e a todas que fazem o agronegócio acontecer. Vocês são inspirações e podem contar sempre conosco”, diz.

Frísia

No Tocantins desde 2016, a Frísia conta hoje com mais de 140 cooperados e cerca de 60 colaboradores no Estado. A cooperativa agroindustrial oferece ao produtor rural inúmeras vantagens competitivas perante o mercado e permite que ele tenha mais facilidade na administração dos seus negócios, aumentando as condições para o sucesso das atividades. A cooperativa atua também no Paraná, com mais de mil associados, sendo a cooperativa de produção mais antiga do estado.