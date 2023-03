A Organização Mundial da Saúde estima que, em todo mundo, uma em cada 160 crianças tenha autismo. Nos Estados Unidos, um levantamento divulgado em 2020 diz que uma a cada 54 crianças do país está no perfil de Transtorno de Espectro Autista (TEA). O Censo do IBGE 2022 coloca, pela primeira vez, o autismo no radar das estatísticas como forma de mapear quantas pessoas vivem com o transtorno e quantas podem ter, mas ainda não tiveram diagnóstico. No Brasil, estima-se que existam dois milhões de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – porém, esses dados estão extremamente desatualizados, e por este motivo o IBGE passará a incluí-los no novo Censo.

“No autismo, o diagnóstico é feito por uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas avaliando aspectos do comportamento da criança”, explica a Psicóloga Especialista em ABA, Julia Amed, da clínica multidisciplinar de cuidado e desenvolvimento de crianças autistas e suas famílias, Genial Care. “Para se chegar ao diagnóstico final e fechar o laudo, são utilizados instrumentos de medida/avaliação validados cientificamente”.

“Uma vez recebido o diagnóstico, é preciso ir atrás de informação. Isso é algo fundamental para os pais, que terão ferramentas para compreender as necessidades dos filhos, buscando as melhores soluções para cada situação. O conhecimento sobre o transtorno também é muito importante para munir esses pais que precisam lidar com desafios e dificuldades diárias”, ressalta a Psicóloga Especialista em ABA, Julia Amed.

Para auxiliar pais e cuidadores nessa jornada, ou mesmo para quem quer saber mais sobre o tema, reunimos cinco dicas de leitura. Confira!

1) Uma Mente Diferente – Natasha Meschiatti e Thassiel Melo

Pode parecer muito difícil acolher alguém diferente. Por isso, este livro procura explicar como funciona a mente de uma criança no espectro autista e, assim, tornar muito mais fácil para as demais crianças compreendê-la e se tornarem verdadeiros amigos. Esta é a história de um menino alegre e amoroso, que adora socializar, mas tem muita dificuldade em se comunicar e manter sua mente calma. Isso pode assustar as outras crianças, que não sabem como lidar com ele. Durante a história, o menino mostra às demais crianças como pode ser fácil ajudar e derrubar as barreiras para que ele seja incluído e querido pelos amigos. Escrito por Natasha Meschiatti, ilustrado por Thassiel Melo e publicado pela Tudo! Editora.

2) Soft Skills Kids: Como Desenvolver as Habilidades Humanas Nas Crianças Para Que Se Tornem Adultos Bem-Sucedidos – Lucedile Antunes e Beatriz Montenegro

Reúne diversos autores que falam sobre caminhos para lidar com as experiências do dia a dia. Entre os assuntos abordados na obra, estão temas que também se conectam ao dia a dia de crianças com o Transtorno do Espectro Autista. A supervisora em fonoaudiologia da clínica multidisciplinar Genial Care, Ana Luiza Morrone Gebara, trata de um tema crucial: a escuta ativa e a compaixão em ambientes sociais. “Busco compartilhar o que aprendi ao longo da minha jornada profissional e pessoal com crianças dentro do desenvolvimento típico, com crianças dentro do espectro autista e com suas respectivas famílias. É sobre respeito, educação e empatia, pois pais empáticos tendem a ter filhos empáticos também”, explica a especialista.

A fonoaudióloga Kamilly Guedes, também da Genial Care, traz um capítulo sobre trabalho em equipe e respeito em ambientes familiares. “Compartilho no livro reflexões sobre encorajar famílias a trabalharem em equipe, de modo que o respeito seja um grande pilar dessa aprendizagem. Pais de crianças autistas encontram desafios diários, e é possível lidar com todos esses desafios em conjunto, para o bem-estar de toda a família”, ressalta.

3) O Desenvolvimento do Autismo – Thomas L. Whitman

Este livro aborda as necessidades de diferentes públicos, incluindo pais, terapeutas e profissionais da saúde, bem como estudiosos e pesquisadores do tema. Para quem está começando a estudar o autismo, o livro serve como uma introdução. Para professores que buscam informações sobre o autismo, o livro não apenas aborda os elementos básicos, mas também analisa o transtorno sob amplas perspectivas teórica e empírica. Para profissionais que atendem crianças com autismo, este texto serve como base. Ele fornece resumos concisos e perspectivas críticas sobre a avaliação, características e teorias sobre o autismo, programas educacionais, de tratamento e de estresse e manejo pelas famílias. Para pesquisadores, o livro oferece teorias instigantes, estimula um modo diferente de pensar sobre o transtorno e sugere novos rumos para as pesquisas. O contexto social mais amplo em que o autismo surge também é explorado neste livro junto com seu impacto sobre a família do autista.

4) 101 ideias para brincar e ensinar autistas – Para crianças, jovens e adultos autistas – Dicastro

De maneira simples e divertida, o professor Dicastro apresenta ideias que podem ser usadas em casa, na sala de aula, no consultório ou em qualquer lugar. Com mais de 100 brincadeiras e atividades, você aprenderá como transformar o ensino de uma pessoa com autismo mais divertido. Descubra através de uma linguagem prática como brincar e ensinar pessoas com autismo brincando.

5) Outra Sintonia – a história do autismo – John Donvan e Caren Zucker

No início da década de 1930, Donald Triplett chamava atenção por seu comportamento peculiar, sua tendência ao isolamento e sua incrível capacidade de memorização. Apesar das mais variadas explicações dadas aos pais, o diagnóstico certeiro só seria feito depois de anos de acompanhamento: Donald era autista. É a partir do caso da família Triplett e de tantas outras que têm ou tiveram contato com o autismo que os premiados jornalistas John Donvan e Caren Zucker traçam um emocionante panorama de uma condição que ainda hoje instiga leigos e especialistas. Fazem parte dessa história as discordâncias médicas, os tratamentos controversos e, principalmente, a luta das famílias para que seus filhos tivessem seus direitos civis garantidos. Amparado por uma extensa pesquisa, Outra sintonia reconstitui a história do autismo de forma humana e sensível, ajudando os leitores a compreenderem a questão em seu significado mais simples: como diferença, e não como deficiência.

Genial Care

Genial Care, clínica multidisciplinar de cuidado e evolução de crianças autistas e suas famílias, conecta tecnologia e embasamento científico às pessoas. A startup tem o compromisso de criar ferramentas para ajudar no desenvolvimento de crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e capacitar e apoiar pessoas cuidadoras nessa jornada. Atualmente, conta com mais de 150 colaboradores dispostos a transformar a vida das famílias que convivem com autismo no Brasil.