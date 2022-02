Por Lu Barbosa

Tendências de moda e beleza, fora dos padrões. Ambiente rural e fazer rir com o simples. Estes são alguns dos segredos para o sucesso da blogueira e youtuber Alessandra Araújo, de 28 anos.

Nascida em Aparecida do Rio Negro, interior de Tocantins, foi criada em uma fazenda, onde mora com a família até hoje, cercada de plantações, animais e exercendo diversas atividades do campo. Mas desde criança, Alessandra mostra criatividade, estilo e muito humor, por exemplo, ao brincar de se vestir com roupas e adereços da avó, desfilando pela casa, para imitá-la.

Durante dez anos, fez gravações de vídeos caseiros, apenas para distração. Com um celular na mão, registrava divertidos momentos de seu dia a dia, dentro de casa. Mesmo sem acesso aos conceitos mundiais de moda, beleza e lifestyle, Alessandra começou a inovar produzindo irreverentes tutoriais, sem seguir regras.

Em 2016, Alessandra foi apresentada ao mundo digital. O irmão Wellington, seu maior incentivador, com um dos vídeos gravados, abriu uma página no Facebook e jogou na internet, sem que ela soubesse. Um mês depois, ela acabou descobrindo e se entusiasmou para criar mais vídeos, sempre com uma roupagem ruralista. Começou então a improvisar na produção de sátiras utilizando as ferramentas que tinha a seu dispor.

No ano seguinte, viralizou com um vídeo que imitava a produção de blogueiras. No ‘tutorial’, mostra uma técnica caseira para levantar a sobrancelha e monta uma trança de raiz… com uma raiz de mandioca. O trabalho fascinante de Alessandra virou referência. No YouTube, atraiu o público produzindo um conteúdo fora dos padrões. A cultura regionalista é valorizada, através do humor inteligente.