A palestra do dia intitulada como “Violência Doméstica contra a mulher” contará com a Desembargadora Aposentada do Estado do Rio Grande do Sul; Advogada Especialista em Direito das Famílias, Sucessões e Direito Homoafetivo e Vice-Presidente do IBDFAM, Dra. Maria Berenice Dias.

Para a Presidente da Comissão, Dra. Hellen Cristina Peres, é necessário propormos debates ao assunto. Os alto índice de violência contra a mulher já ultrapassa toda estatística e limites já vistos na história de nosso Município/Estado/Brasil. Precisamos dar importância ao assunto. Precisamos das políticas públicas que visam à erradicação da violência contra a mulher, chamando a atenção da população para esse tema. “A Organização das Nações Unidas (ONU) proclamou, em 1999, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra a Mulher, para estimular toda sociedade nacional e internacional a realizar eventos anuais abordando a temática. Isso é uma necessidade. É através da conscientização e do diálogo que conseguiremos prevenir e erradicar a violência que destrói a vida de mulheres e que cerceia os direitos humanos mais básicos, como a dignidade”, ressaltou.