Por Redação

O climatério, uma fase de transição que marca o fim da fase reprodutiva da mulher, e a menopausa, seu ponto culminante, são processos biológicos naturais que ocorrem geralmente entre 40 e 65 anos de idade, de acordo com o Ministério da Saúde (MS). Identificar o início dessas fases pode ser um processo minucioso, mas, felizmente, a medicina diagnóstica oferece uma série de exames que ajudam a confirmá-las, fornecendo orientação e apoio médico adequado.

Patrícia Cavalcante, biomédica e coordenadora técnica do Sabin Diagnóstico e Saúde no Tocantins, aponta que os exames realizados no período da menopausa são tão importantes quantos os realizados ao longo da vida reprodutiva da mulher. Além de permitirem uma avaliação do estado clínico geral da paciente pelo médico, podem ajudar o profissional de saúde na definição de estratégias de tratamento para aliviar os sintomas de desequilíbrio hormonal.

A biomédica explica que os exames laboratoriais FSH, LH, Estradiol, Prolactina, Cortisol e TSH são os que fornecem parâmetros para avaliação das condições em que a mulher está nesta fase da vida.

“O hormônio folículo-estimulante (FSH) e o hormônio luteinizante (LH), tendem a ter seus níveis elevados neste ciclo, refletindo o esgotamento da reserva folicular ovariana. A Prolactina aumentada pode levar à amenorréia (interrompimento ou atraso da menstruação), e este desequilíbrio indica redução da capacidade reprodutiva nas mulheres”, relata.

Ainda, segundo Patrícia, o Estradiol tende a diminuir na menopausa, já o Cortisol, hormônio que auxilia no controle do estresse e a diminuir a inflamação do corpo, protagoniza alterações no organismo feminino, também com a ausência de menstruação. “Os exames fornecem informações para o médico então analisar se não há outras alterações influindo na desregulação menstrual”, completa.

O climatério e a menopausa estão frequentemente associados a irregularidades menstruais, ondas de calor, sudorese noturna, distúrbios do sono, mudanças de humor e ressecamento vaginal. A convergência de sintomas típicos, juntamente com os resultados dos exames, ajuda o médico a confirmar o estágio em que uma mulher se encontra.

“Identificar o início do climatério e da menopausa é uma jornada individual e pode variar de mulher para mulher. A orientação de um médico é fundamental para interpretar os resultados dos exames e fornecer o suporte necessário durante essa fase de transição. Lembrando sempre que estes ciclos não caracterizam doenças, mas sim partes naturais da vida feminina”, finaliza a coordenadora técnica, Patrícia Cavalcante.