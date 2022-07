Por Redação

Dos dias 1 a 3 de Julho mulheres de todo o estado estarão reunidas, louvando, adorando e fazendo Palmas estremecer na presença de Deus.

“Trabalhamos muito no planejamento e agora na execução de cada detalhe para darmos nosso melhor para o Senhor e por isso, estamos certos de que viveremos o extraordinário de Deus durante esses três dias”, enfatizou a Miss. Débora Guedes, líder Estadual da Cibe.

São presenças confirmadas as Preletoras: Bispa Keilla Ferreira – Presidente Nacional da CIBEN, Missionária Sheila Xavier, Missionaria Teka Breder e Missionaria Azi Soares. Além das Cantoras: Eliã Oliveira e Cristina Oliveira.

“Recebemos com muita alegria cada caravana e vimos há dias, muito trabalho entre essas mulheres de Deus, o Senhor dará a recompensa por cada esforço e temos a certeza que Ele não as deixará retornarem aos seus lares com mãos vazias” disse Pr. Presidente do Campo Nação Madureira, Amarildo Martins da Silva.

Há mais de uma década este evento vem acontecendo anualmente de forma Regional e este ano por se tratar de bodas de pérola ele será unificado, ou seja, estão presentes todos os 139 municípios do Estado, com uma previsão de público de cerca de 6 mil pessoas.

A festa acontece no Centro de Convenções Arnoud Rodrigues e vai marcar a vida de todos os congressistas.