Share on Twitter

Share on Facebook

por Redação

Um dos sentidos mais importantes para os seres humanos é a visão. Os olhos são também uma das partes mais sensíveis do organismo e podem ser afetados por inúmeras doenças. No Brasil, só o ceratocone atinge atualmente em torno de 150 mil pessoas, segundo dados do Ministério da Saúde. O problema não tem cura, mas pode ser controlado se tratado corretamente.

O Ceratocone faz com que a córnea fique mais fina, menos resistente e com um formato curvado. A médica oftalmologista Ana Beatriz Dias, explica que, com o passar do tempo, o paciente vai enxergando mais embaçado e até em duplicidade.

“A fim de evitar o agravamento desses sintomas e o surgimento de outros, é preciso iniciar o tratamento o quanto antes, e para alertar a população sobre a importância da conscientização e prevenção da doença é que a campanha Junho Violeta foi criada”, disse.

A especialista aponta que o ceratocone costuma aparecer do final da infância aos primeiros anos da idade adulta, sendo que homens e mulheres são igualmente sujeitos a ele, embora a doença seja considerada rara. Felizmente, com o avanço da medicina, mesmo quando óculos e lentes de contato não são suficientes pra corrigir a deficiência causada pelo ceratocone, hoje existem tratamentos pouco invasivos como o “crosslinking”. No entanto, em situações de maior gravidade, um transplante de córnea pode ser indicado. A ausência de tratamento pode levar a cegueira.

Como evitar

A doença é hereditária, mas alguns fatores podem aumentar as chances do aparecimento dela como, por exemplo, coceira nos olhos, asma e rinite. Além disso, o mais importante é evitar o avanço do problema e a melhor forma de fazer isso é procurar um oftalmologista sempre que houver algum incômodo em relação a saúde dos olhos.