por Redação

As candidatas ao título de Garota Expoara participaram na última segunda-feira, 30, de uma palestra, do Grupo Mulheres do Agronegócio Tocantinense (MAT). Nesta quarta, 1º de junho, em um gesto de solidariedade entregarão os donativos arrecadados, itens de limpeza e higiene, na Casa do Idoso Sagrado Coração de Jesus.

Uma realização do Sindicato Rural de Araguaína (SRA), a produção é de Marly de Carvalho. “Os jurados entre os requisitos vão avaliar, beleza, simpatia e passarela. Todas são muito simpáticas e podem levar o titulo”, disse a organizadora.

O grande desfile será realizado nesta quinta-feira, 02, no Palco Show junto com o apresentação de artistas locais no Talentos da Terra.

Candidatas

Número 01 – Carla Ludger, 24 anos – 1,74 de altura;

Número 02 – Amanda Macedo, 25 anos – 1, 65 de altura;

Número 03 – Thamyris Metzacape, 26 anos – 1 65 de altura;

Número 04 – Isabella Cruz, 19 anos – 1 75 de altura;

Número 05 – Ana Helena Cardoso, 20 anos – 1,70 de altura;

Número 06 – Letícia Cavalaro, 20 anos – 1,69 de altura;

Número 0 7 – Clara Primo, 17 anos – 1, 72 de altura;

Número 08 – Grazielly Silva, 20 anos – 1, 67

Número 09 – Fernanda Guimarães, 22 anos, 1, 67 de altura;

Número 10 – Kethelyn Bianca, 24 anos – 1,73 altura.