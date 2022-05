Por Redação

Para proporcionar gratuitamente às mulheres de baixa escolaridade, principalmente as beneficiárias do Programa Auxílio Brasil, apoio à abertura de seus negócios, o programa “Brasil Pra Elas” esteve nesta sexta-feira, 27, na Escola Estadual Maria dos Reis Alves em Palmas.

A iniciativa, que faz parte do programa liderado pela Secretaria Especial de Produtividade e Competividade do Ministério da Economia (Sepec/ME), conta com o apoio do Sebrae e parceiros locais, como o Governo do Tocantins, Prefeitura de Palmas, Sistema Fecomércio, Sistema Fieto, Sistema Faet/Senar, Sistema OCB/Sescoop, Sistema Sest/Senat, Banco da Amazônia, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Agência de Fomento, Itpac/ABO, Cartório Moromizato, Cetur e OAB/TO.

A expectativa do Ministério da Economia é que 20 mil mulheres sejam capacitadas ao longo de 2022. O evento no Tocantins teve 2 mil pessoas participando, segundo estimativa do Sebrae/TO.

A representante do Ministério da Economia e líder do Programa Brasil pra Elas, Caroline Busatto, destacou que essa jornada busca o fortalecimento da mulher para que ela tenha mais representatividade nos negócios e nos diversos espaços que ela deseje ocupar. “Estamos aqui para ofertar oportunidades para que as mulheres sonhem em ocupar todos os espaços”.

O secretário da Indústria e Comércio, Carlos Humberto Lima, que representou o Governo do Estado, frisou a importância de apostar em políticas públicas, que ofereçam oportunidades para que as mulheres ocupem papel de destaque nos setores da indústria, comércio e serviços. “Trabalhamos para que a mulher encontre seu espaço e possa exercer com respeito e segurança seus sonhos profissionais”, ressaltou

Ao destacar as ações propostas, o presidente do Sebrae Tocantins, Rogério Ramos, afirmou que “somos entidades compromissadas com as políticas de atenção às mulheres. É com a união de forças que a gente consegue realizar coisas boas, como o que vemos aqui hoje”.

O superintendente do Sebrae Tocantins, Moisés Gomes, enfatizou a necessidade de apoiar e capacitar as mulheres a administrarem os seus negócios. “Esse é o caminho para um ambiente de negócios mais igualitário, onde as mulheres possam ocupar novos espaços, possam criar novos espaços, competindo, de igual para igual, com os homens”.

“Eu sei fazer salgados, bolos e vários quitutes, que já fazem sucesso com a minha família, que por sinal é bem grande. Mas além das pessoas de casa, quero poder vender esses produtos e ter a oportunidade de ser uma empresária”, disse a auxiliar de serviços gerais, Maria das Dores Silva.

Assim como dona Maria das Dores, outras mulheres da região sul de Palmas também tiveram acesso aos serviços oferecidos na programação, como atendimento de saúde, cursos, palestras, oficinas, orientação para acesso ao crédito, abertura de conta bancária, informações sobre vagas de emprego e formalização de pequenos negócios, fomentando o desenvolvimento do empreendedorismo feminino local.

A diretora técnica do Sebrae, Eliana Castro, em uma roda de conversa com mulheres que abandonaram seus empregos para apostarem no empreendedorismo, destacou a importância da mulher buscar o empoderamento da carreira, do dinheiro e, especialmente, da própria vida. “Eu me emociono ao ver que nosso trabalho está alcançando essas mulheres e tenho certeza que incentivamos inúmeras futuras empreendedoras”.

A Caravana Brasil Pra Elas tem em seu escopo iniciativas do “Força Mulher”, projeto idealizado pelo Sebrae Tocantins.

O programa ‘Brasil Para Elas’ foi lançado no último sábado em Campo Grande (MS). O piloto da iniciativa será realizado em quatros estados, sendo o Tocantins o segundo a receber o programa. O próximo destino é Salvador, no dia 30 deste mês, seguido de Macapá (AP) no dia 11 de junho.