A partir desta segunda-feira, 21, o Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital Regional de Gurupi (HRG) conta com um Acidímetro de Dornic, aparelho que mede a acidez do leite materno e verifica a qualidade do armazenamento do leite materno durante a realização da pasteurização, por meio de uma bureta graduada.

Segundo o biomédico que atua no HRG, Adilson Martins Resende, “o leite materno com acidez de 1° a 6° é destinado, sob prescrição médica, aos recém-nascidos da Unidade de Cuidados Intermediários. Já o leite materno com acidez de 7° a 8° é destinado aos RN do Alcon. E quanto ao leite materno com acidez acima de 8° é desprezado. Esse equipamento contribuiu ainda mais com uma oferta de qualidade na prestação desse serviço, que utiliza de materiais, equipamentos e de mão de obra qualificados, que garantam a qualidade do leite materno ofertado aos recém nascidos”, afirmou.

O diretor geral do HRG, Fernando Bezerra Mota destacou que “o Banco de Leite oferece atendimento às mães de prematuros que estão sendo cuidados em unidades específicas como a UCIN, assim como ampara lactantes que têm dificuldade ou dúvidas em relação à lactação. O trabalho também consiste em incentivo a mães para que amamentação seja exclusiva por seis meses e prolongada por dois anos ou mais, se a mãe desejar, aliada à alimentação indicada para a idade, seguindo assim, as recomendações da Organização Mundial da Saúde”, explicou.

O Banco

O BLH do HRG é responsável por ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e execução de atividades de coleta da produção lática da nutriz, seleção, classificação, processamento, controle de qualidade e distribuição. Além de coletar, processar e distribuir o leite humano a bebês que precisam desse alimento.

Dados da unidade hospitalar apontam que em 2020 o BLH realizou 4.844 atendimentos e 6.113 em 2021. A coleta também teve crescimento, de 117,4 litros em 2020, para 159,4 litros em 2021. Isso possibilitou a distribuição de 48,4 litros em 2020 e 65,9 litros em 2021, entregues aos recém-nascidos. “O BLH, conta ainda com um estoque que permite encaminhar leite para o Banco de Leite Humano do Hospital e Maternidade Dona Regina em Palmas, nossa referência no Estado. Em 2021 foram encaminhados 31,2 L de leite humano para a unidade acima citada”, afirmou Jaciara Martins.