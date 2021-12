por Redação

Na noite da última sexta-feira, 03/12, a Prefeitura de Cariri do Tocantins, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), realizou a quarta edição do Baile das Debutantes com a efetivação de uma cerimônia comunitária em atendimento a um total de 17 adolescentes caririenses que completaram 15 anos de idade neste ano de 2021.

A concretização da cerimônia comunitária foi desenvolvida juntamente com o apoio e suporte do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), além da Secretaria Municipal de Saúde e também da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O cerimonial foi realizado no salão de eventos do Balneário Municipal Clarinda Francisca Almeida e Silva, com a presença de familiares e amigos de cada debutante, além de autoridades do município, como o prefeito Júnior Marajó, o vice-prefeito Marcelinho, o presidente da Câmara Legislativa, Ederson Soares, alguns vereadores, secretários e diretores.

Durante a programação do evento foram exibidas apresentações de dança clássica pelos grupos de balé do CRAS e discursos declamados por autoridades municipais em homenagem às debutantes que foram apresentadas ao público acompanhadas de seus respectivos príncipes, com direito a dança de valsa do meio do salão e a tradicional balada musical.

Na ocasião, o prefeito Júnior Marajó comentou que além da festa comunitária, a prefeitura, juntamente com a Semas e demais secretarias envolvidas, ofereceram todo o suporte necessário às adolescentes por meio de palestras e orientações educacionais e psicológicas com a finalidade de prepará-las para a nova fase da vida, suas descobertas e desafios.

Para a secretária municipal de assistência social, Dayane Rodrigues, os dias que antecederam os preparativos do Baile das Debutantes foram de muito aprendizado e crescimento para todas.

“Percebemos o quanto nossas adolescentes aproveitaram ao máximo todo apoio que foi oferecido a fim de torná-las pessoas mais confiantes e preparadas para a vida”; enfatizou.

Além das homenagens e demais apresentações exibidas durante a programação do evento, as debutantes juntamente com seus familiares e amigos ainda participaram de um coquetel servido no próprio local, conforme o cardápio tradicional que a festa de 15 anos exige, ao som de músicas tocadas pelo DJ Aryel, que animou a comemoração ao longo da noite.