Por Redação

A empresária da moda Karol Bordingnon teve uma grata surpresa nesta semana, quando a atriz global Juliana Paes postou em suas redes sociais foto e vídeo exibindo uma de suas criações: um elegante, clássico e sexy vestido preto.

“Foi incrível ver uma mulher que é referência em bom gosto, beleza e sensualidade usando uma de minhas criações”, diz Karol, que é proprietária e diretora criativa da marca Lieta.

Karol conta que a atriz fez questão de marcá-la na postagem e ainda mandar mensagem direta elogiando a peça. “Imagina quantos presentes a Juliana Paes recebe todos os dias e escolher o vestido criado pela minha marca para montar uma produção e exibi-la em suas redes sociais foi uma sensação muito boa”, reforça empresária.

Karol explica que uma amiga sua estava em um evento no Rio de Janeiro, usando o vestido Paula (nome dado à peça) quando foi abordada pela atriz, que não poupou elogios e manifestou interesse em ter um igual.

“Quando minha amiga me contou essa história, fiz questão de enviar um exemplar para a Juliana Paes, com um cartão explicando que o vestido era criação da minha marca de roupas e acessórios, a Lieta, e ela agradeceu por meio da postagem”, explica a empresária.

Vestido Paula

O vestido Paula está em sua segunda edição. Embora a Lieta tenha uma produção limitada de cada peça confeccionada, a procura pelo vestido Paula não parava e a empresária se viu obrigada a relançá-lo.

“O vestido Paula é uma peça atemporal, que pode ser usado desde numa colação de grau, se combinado com uma sandália delicada e uma cloutch (bolsa pequena), ou em uma balada, numa composição com um coturno, ou ainda em um jantar formal, se usado com meia-calça e scarpin”, exemplifica Karol, complementando que são inúmeras as possibilidades da peça.

A empresária informa ainda que o vestido é confeccionado em seda pura e, por ser uma fibra natural, mantém suas características nobres, como maciez, brilho, maleabilidade e firmeza da cor, durante décadas.

Outro diferencial do Vestido Paula é que ele é finalizado com costura inglesa, que garante um acabamento impecável, sem costuras aparentes, evitando esgarçamentos.

Lieta

A marca de roupas Lieta foi criada há dois anos por Karol Bordingnon. A marca tem vários diferenciais, como as escolha dos tecidos utilizados, sempre de fibras 100% naturais, como a seda, o linho e o algodão.

Para saber mais acesse: lieta.com.br

Ou entre em contato: Karol Bordingnon (63) 99266-7007