Share on Twitter

Share on Facebook

por Redação

A palestra acontecerá às 19h desta segunda-feira, 24, no auditório do Cem de Gurupi, localizado na Avenida São Paulo entre as Rua 05 e 06. “Traga um kit de higiene que será destinado aos assistidos pela Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer”, recomenda os organizadores da Roda Viva.

As inscrições podem ser feita na Loja Virtual Sebrae (clique no link e faça a sua)

Tudy Vieira já formou mais de 12 mil alunos em mais de 200 turmas por mais de uma década. Atendendo nesse período empresas e instituições como Banco do Brasil, Sebrae, Sesc, John Deere, Arezzo entre tantas outras.

Dentre suas referências e experiências, já foi orientada por grandes nomes internacionais como Hendre Coetzee, Srini Pillay, Kate Ludeman e Eddie Erlandson. A partir desta bagagem e de uma jornada consolidada e referendada por grandes empresas, Tudy Vieira conta com o domínio pleno das ferramentas ideais para despertar a melhor versão das pessoas, com foco em resultados e nos negócios.