Por Redação

A entidade, ligada à Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB) e a Federação das Associações Comerciais e Industriais do Tocantins (FACIET), terá o papel de representar a mulher no mundo empresarial.

A empresária Antônia Lopes Gonçalves foi nomeada presidente do CMEC no Tocantins, tendo também a empresária Andrea Stival como Diretora de Ações Sociais da entidade. Para Andrea, a CMEC é um grande passo no processo de fortalecimento do ambiente feminino no mercado empresarial e um estímulo a práticas empreendedores entre as mulheres.

Andrea foi uma das palestrantes da cerimônia de posse da CMEC, falando de um assunto que é Família e Negócios. Para Andrea, a vida precisa ser calçada em quatro pilares fundamentais que são a fé, o amor, a família e o trabalho. Com todos eles em harmonia, é possível ser uma empreendedora feliz, construindo uma família e seus negócios.

“Uma família baseada em princípios sólidos constrói uma empresa de sucesso. São esses princípios familiares que possibilitam a participação dos filhos nos negócios e a consolidação de uma sucessão natural e bem-sucedida”, afirmou Andrea Stival.

O presidente da FACIET, Fabiano do Vale, reforçou o compromisso da federação no amparo das ações voltadas ao público feminino.

“A proposta do Conselho é trazer a mulher para o mundo do associativismo e que juntas possam auxiliar para a criação de um ambiente melhor para as empresas”, afirmou.

Na cerimônia também participaram o deputado estadual Eduardo Fortes, a secretária da Mulher do Estado, Berenice Barbosa, os vice-presidentes da FIETO, Oswaldo Stival e Emilson Vieira, e demais autoridades.