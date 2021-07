Share on Twitter

Em funcionamento desde maio, a nova extensão do AME – Ambulatório Municipal de Especialidades oferece novas especialidades de atendimento para a população, entre elas a Pneumopediatria, área de que cuida de problemas respiratórios em crianças.

“O tempo seco e a queda da umidade do ar acabam favorecendo o aparecimento de problemas respiratórios, pois as vias aéreas, os canais por onde respiramos, ficam ressecadas. Surgem então sintomas, como a dor de cabeça, nariz entupido e ressecado, com crostas, sangramento nasal, irritação nos olhos e garganta, além de tosse seca”, explica a pneumopediatra Ana Carolina Meier Simão.

As mães já sabem

As doenças respiratórias são os tipos de enfermidades mais frequentes durante a infância. Entre a população em maior situação de vulnerabilidade, as infecções respiratórias agudas são responsáveis por causar a morte de crianças pequenas, principalmente menores de um ano de idade.

As mais comuns são resfriado, gripe, pneumonia, bronquite e asma.

“Podemos nos prevenir de algumas dessas doenças. É fundamental beber muita água, lavar dentro do nariz com soro fisiológico, se possível utilizar um umidificador, que pode ser elétrico, ou utilizar toalhas úmidas ou baldes com água espalhados pela casa”, destaca a médica.

Mais serviços são oferecidos

Além da Pneumopediatria, a nova extensão do AME oferece atendimento em Infectologia, Alergologista, Ginecologia (Planejamento Familiar), Urologia e Anestesiologia.

O prédio está localizado na Rua 7 de Setembro, próximo à Secretaria Municipal de Saúde, e conta com 12 consultórios e uma sala para atender estudos de caso e supervisão. A previsão é de que 500 atendimentos sejam realizados diariamente.

Especialidades, exames e atendimentos

No AME que fica nas dependências do Centro Universitário UNITPAC, são oferecidos os serviços de Cardiologia, Cardiologia Pediátrica, Pequena Cirurgia, Clínica Médica, Otorrinolaringologia, Reumatologia, Dermatologia, Gastrologia, Endocrinologia, Neurologia, Ortopedia, Pediatria, Psiquiatria, Pneumologia e Cirurgia Pediátrica.

A unidade também oferta exames de Colonoscopia, Endoscopia, Retossigmoidoscopia Polipectomia, Ultrassonografia, Eletrocardiograma, Ecocardiograma Infantil, Ecocardiograma Cirurgia Pediátrica, Eletroencefalograma, Holter, Teste Ergométrico, Ecocardiograma Adulto, raio X, mapa e exames laboratoriais.