Por Redação

A YouTuber conquistou em seu perfil no Instagram @alessandraraujooficial a

marca de 1,5 milhões de seguidores.

“Estou exatamente grata por todas as pessoas que me seguem diariamente nas redes sociais e que compartilham meu conteúdo e que apoiam o meu trabalho”, celebra Alessandra Araújo.

A tocantinense mora com a família em uma fazenda próxima de Aparecida do Rio Negro. Alessandra já soma mais de 700 mil inscritos no YouTube.

A youtuber tem contrato com a Non Stop, maior agência da américa latina que gerencia carreiras, que tem como sócio fundador, Alex Monteiro que reside e Palmas/TO. Nomes como Whindersson Nunes, Tirulipa, GKAY entre outros estão na Non Stop.