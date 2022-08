Share on Twitter

Por Wesley Silas

O evento alusivo ao Agosto Lilás, mês de conscientização e prevenção contra a violência doméstica terá como palestrantes a Cabo Lara, a psicóloga Katina (DEAMV – PCTO) e do major Dalla, do 4º BPM. A palestras iniciam às 8h na Unidade Pronto Atendimento (UPA) e no Posto de Saúde da Família da Vila Iris.

A grande maioria dos casos atendidos pela Polícia Militar na área do 4º BPM acontecem em Gurupi não só apenas por ser o município com o maior número de habitantes, mas se levar em conta os números per capita (divisão pelo número de habitantes) foram registrados em Gurupi (87.545 habitantes) nos últimos 07 meses 116 casos e enquanto nas outras 16 cidades que pertencem ao batalhão, que juntam somam 95.094 habitantes, foram registrados 36 casos, conforme mostra o gráfico produzido pela corporação:

O Batalhão é responsável por 17 municípios e abrange uma área de mais de 50 mil Km², com uma população estimada em 182.639 habitantes.

Caminhada Agosto Lilás

Para promover um alerta público em defesa da garantia dos direitos individuais e para conscientização do agressor acontecerá às 08h do dia 26 de agosto uma grande caminhada em alusão do Agosto Lilás.

“Convidamos a população para participar com a Policia Militar, Policia Civil (DEAMV) e com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, da grande caminhada Agosto Lilás com saída em frente à Prefeitura. Sua presença além de muito nos honra será de grande importância para essa causa tão importante. Junte-se a nós nessa luta. Não aceitamos a violência contra a mulher”, informou o 4º BPM.