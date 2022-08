Por Redação

A Blitz Educativa teve como público alvo, servidores, pacientes e acompanhantes que estavam presentes na Unidade Hospitalar.

Segundo o Diretor Geral do HRG Fernando Bezerra Mota, a ação foi de responsabilidade do Banco de Leite Humano do HRG, em parceira com o Banco de Sangue, que por sua vez trouxe sua contribuição na ação, abordando a importância também da doação de sangue para a vida de muitas pessoas.

Ele explica que objetivo da ação, é favorecer nas pessoas a conscientização, tanto da importância da amamentação, quanto da doação de sangue, sendo ambos de fundamental relevância a vida humana em suas diferentes fases.

De acordo com a coordenadora do Banco de Leite Humano, Jaciara Martins, o agosto Dourado, é destinado a mobilização e incentivo ao aleitamento materno. Ressalta ainda que esse é o melhor alimento para qualquer bebê, principalmente se for oferecido diretamente do seio.

O Diretor Geral do HRG Fernando Bezerra Mota, aborda que, o aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para redução da mortalidade infantil. Permite ainda um grandioso impacto na promoção

da saúde integral da dupla mãe/bebê e regozijo de toda a sociedade.