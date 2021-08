Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação

Durante o I Encontro de Mulheres Municipalistas do Tocantins, organizado pela Associação Tocantinense de Municípios (ATM), a secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, professora Adriana Aguiar, fez parte da equipe de palestrantes do evento realizado em Palmas. Na tarde desta quarta-feira, 18, segundo dia de programação, a gestora ministrou uma palestra com a temática ‘Liderança Feminina e Inteligência Emocional na Gestão Pública’.

O evento é destinado a prefeitas, vice-prefeitas, primeiras-damas e secretárias municipais de Assistência Social e tem o objetivo de engajar mulheres para que sejam agentes efetivas na defesa dos Municípios e suas populações.

Em seu depoimento, a professora fez um relato de sua trajetória educacional do primeiro emprego à gestão, abordou as superações ao longo dos anos e reforçou a importância do empoderamento.

“Somos gestoras, secretárias, prefeitas e primeiras-damas, mulheres em funções importantes, que têm algo em comum: o poder de promover mudanças sociais. Poder que devemos usar para transformar a vida das pessoas nas nossas comunidades. Estou envolvida com a gestão pública desde sempre, desde quando, na escola, decidi que seria esse meu papel. Dediquei-me à gestão escolar, fui diretora, por 10 anos, de uma unidade escolar que ninguém queria assumir e enfrentei diversos desafios, que me fizeram crescer pessoalmente e profissionalmente. Mas ser mulher à frente da gestão não é tarefa fácil, e é por isso que precisamos compreender que os desafios se tornam superação, e que a inteligência emocional é essencial”, pontuou.

Dando continuidade à programação, o secretário da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), José Messias, também ministrou palestra abordando ‘Planos, Programas e Ações da Setas’.

No encerramento da série de palestras, a jornalista e empresária, Hérika Leobas, e a designer de moda, Patricia Fregonesi, explanaram sobre ‘Protocolos Municipais e a Consultoria de Imagem e Etiqueta Corporativa’.

Programação

Na abertura do evento, na noite dessa terça-feira, 17, a fundadora e presidente do Movimento Mulheres Municipalistas (MMM), Tânia Ziulkoski, ministrou palestra com o tema ‘Movimento Mulheres Municipalista e atuação das mulheres no municipalismo brasileiro’.

Na manhã desta quarta-feira, 18, a cientista política, pesquisadora e co-fundadora da ONG Elas no Poder, Letícia Medeiros, abordou a participação e a comunicação da mulher na política. Na sequência, a jornalista Wanja Nobrega, especialista em Gestão Pública, Agronegócios, Ciências Políticas e Estratégia Brasileira, discutiu estratégias para uma comunicação eficiente na gestão.

Devido às recomendações sanitárias de prevenção à transmissão do novo coronavírus, a primeira edição do encontro foi realizada de forma híbrida, e as vagas para a participação presencial foram limitadas.