por Redação

A FACIT – Faculdade de Ciências do Tocantins proporciona aos seus acadêmicos, durante todo o curso, palestras com profissionais reconhecidos em suas áreas de atuação, dessa forma seus estudantes terão um norte sobre qual carreira seguir após a obtenção do diploma.

Na próxima quarta-feira, 27, às 19 horas, no auditório da FACIT II, os acadêmicos do curso de Direito participarão da palestra “A Judicialização da Saúde a luz do Direito Médico”, com a advogada especialista e atuante em Direito Médico e Bioética, Dra. Carla Vanessa Andreatta.

Essa é uma oportunidade de ouro para que os estudantes conheçam mais sobre a área de atuação da convidada e assim aprofundem os conhecimentos sobre os assuntos que podem inspirá-los e abrir área de atuação no futuro.

A palestra é aberta para os acadêmicos do curso de direito sem necessidade de inscrição.

Conheça mais sobre a palestrante:

Dra. Carla Vanessa Andreatta

Advogada Especialista e atuante em Direito Médico e Bioética.

Conciliadora, Mediadora e Árbitra pela Escola Superior de Magistratura do Tocantins.

Formação em Relações Humanas e comunicação eficaz pela Dale Carnegie Course.

A Palestra:

“A Judicialização da Saúde a luz do Direito Médico”

Horário: 19 horas.

Local: Auditório do Campus II da FACIT