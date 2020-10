Morre em Gurupi a pioneira Dona Detinha

Dona Maria Helizabeth de Figueiredo, 88 anos, conhecida como Dona Detinha, chegou a Gurupi há 65 anos onde criou 10 filhos e acompanhou o crescimento de 22 netos e 08 bisnetos. Em nota de pesar a ex-deputada Josi Nunes e o deputado Gleydson Nato, lamentaram o ocorrido.

por Wesley Silas

Segundo familiares, dona Maria Helizabeth de Figueiredo, 89 anos, conhecida como Dona Detinha, há alguns meses se tratava de um aneurisma e faleceu na tarde desta quinta-feira, 15.

Dona Detinha foi uma mulher guerreira e pioneira em Gurupi, pois chegou em Gurupi no ano de 1955. Em 1975 quando os filhos ainda eram criança ela ficou viúva de André Farias dos Santos e com muita luta criou com dignidade seus 10 filhos, sendo 06 mulheres e 04 homens, grande parte deles tiveram no alicerce o braço do filho André da Chevrofiat, esposo da presidência da OAB Subseção de Gurupi, Dra. Venância Figueiredo.

O corpo de Dona Detinha será velado a partir das 23hs desta quinta-feira, 15, na Igreja Assembleia de Deus, Central Leste, situada na Rua 03 esquina com Avenida Rio Branco e o corpo será enterrado às 09 hs desta sexta-feira, 16.

Nota de Pesar

É com muita tristeza que recebemos a notícia da morte da dona Maria Helizabeth de Figueiredo, conhecida como dona Detinha, ocorrido na tarde desta quinta-feira, 15/10.

Dona Detinha, mãe do nosso amigo e grande empresário gurupiense, André da Chevrofiat, tinha 88 anos e foi uma das pioneiras de Gurupi, cidade onde criou 10 filhos.

Lamentamos a perda dessa grande guerreira, mãe e cidadã que ajudou a escrever a história da nossa cidade.

Aos familiares e amigos, deixamos nossos sinceros sentimentos de solidariedade e pedimos à Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, que dê força à todos para superarem esse momento com fé.

Josi Nunes – Candidata a Prefeita de Gurupi

Gleydson Nato – Candidato a vice-prefeito de Gurupi