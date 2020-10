Homem é executado durante comício da coligação de Gutierres Torquato na Vila São José

O homicídio aconteceu na Vila São José no momento em que os vereadores discursavam e aguardavam a chegada dos candidatos a prefeito Gutierres Torquato (PSB) e do vice Eduardo Fortes (DEM).

por Wesley Silas

De acordo com testemunhas, a vítima seria morador do setor Santa Rita e estava bebendo em um bar diagonal ao palanque onde acontecia o comício quando um homem se aproximou e deu um tiro a queima-roupa na cabeça, causando correria e pânico nas pessoas que estavam no local.

“O cara estava bebendo no Bar do Cochilão e veio um cara por trás e deu um tiro na cabeça dele”, disse um morador do setor.

A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu e faleceu a caminho do Hospital Regional de Gurupi.