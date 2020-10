Governo publica no Diário Oficial ato de desapropriação para obras do Trevo Praia

Saiu no Diário Oficial da noite desta quinta-feira, 15, o Decreto nº 6.170, do governador Mauro Carlesse, que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terras para a construção da rodovia TO-365, onde encontram-se máquinas da Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto) para o início da primeira fase obra.

por Wesley Silas

Conforme o Decreto a, faixa de domínio de 40,00 metros para cada lado do eixo da rodovia com extensão de 57.905,95 metros, foi declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Agência Tocantinense de Transportes e Obras – AGETO, no trecho da rodovia TO-365, começando no entroncamento BR-153 (Gurupi)/ Trevo da Praia/Acesso à Balsa.

Conforme informações do governo o início da obra será feita com recursos próprios do Estado por meio da Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto).

Em visita ao Trevo da Praia na sexta-feira passada, Mauro Carlesse destacou que obra é um compromisso seu com a região sul do Tocantins.

“Quero lembrar, a todo gurupiense, que estamos aqui cumprindo um compromisso que nós fizemos lá atrás na nossa campanha. Em breve, vamos inaugurar essa obra que tanto Gurupi e Trevo da Praia têm necessidade”, disse o Governador durante visita ao povoado.

De acordo com a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), a pavimentação asfáltica do local integra o Programa Governo Municipalista e será financiada com recursos provenientes da operação de crédito que o Estado está em processo de liberação com a Caixa Econômica Federal (CEF). No entanto, nesta primeira etapa, as obras já começam a ser executadas com recursos próprios do Tesouro Estadual.