por Luiz Gatti

Neste sábado (25), o Moura AC recebe o ACD Penedo na estreia da Taça Distrital de Beja. Em busca de reforços, o MAC, que em 2021/2022 disputará também o Campeonato Distrital da AF Beja, foi ao mercado e contratou o zagueiro brasileiro Vinicius Cruz, de 29 anos.

O defensor chega ao clube português após atuar na última temporada pelo Olimpia Lewin Brzeski, da Polônia, onde disputou 14 jogos e marcou 2 gols. Otimista, Vinicius espera ajudar a equipe aurinegra a brigar pelo acesso ao Campeonato de Portugal.

“Fizemos uma pré-temporada forte, com muito trabalho, e agora seguimos evoluindo a cada dia. Quero contribuir ao máximo dentro de campo, fazendo o maior número de jogos possíveis. Além de uma boa estreia na Taça, estamos bem confiantes que vamos fazer uma bela campanha e brigar pelo acesso no Campeonato. Nosso objetivo é colocar o Moura em um novo patamar”, afirmou o zagueiro.

Natural de Salvador-BA, Vinicius Cruz é cria do ABB, famoso time de base da Bahia, e após se profissionalizar pelo Grêmio Osasco-SP, acumula no currículo passagens por Camaçari-BA, Botafogo-PB, Bahia, Lagarto-SE, CascavelCR-PR, Miguelense-AL, Caçador-SC, Coruripe-AL e Araguacema-TO antes de se transferir para a Polônia no início de 2020. Há um ano e meio no futebol europeu, o atleta falou sobre a rápida adaptação ao velho continente.