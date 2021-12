A XX edição da Meia Maratona do Tocantins foi realizada neste domingo, 5, em Palmas. Com largada às 7h, em frente ao Colégio Militar do Estado Tocantins – Unidade II, a tradicional corrida de rua contou com a participação de aproximadamente 600 atletas.

Neste ano, com provas de 21 km, 10 km e 5 km, a Meia Maratona do Tocantins é promovida anualmente pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), proporcionando momentos de lazer e a prática do esporte com fins de socialização e inclusão social, entre estudantes, atletas e população em geral.

O secretário Executivo da Seduc, Fábio Vaz, pontuou que a prova incentiva a interação social, promovendo qualidade de vida.

“O Governo do Estado investe todos os anos nessa tradicional corrida de rua e é uma honra receber atletas de diversos lugares para não só competir, mas para interagir e contribuir para a promoção desta ação que valoriza o Atletismo e incentiva a promoção de qualidade de vida aos tocantinenses”, ponderou.

A prova, que é reconhecida no cenário esportivo nacional, reúne centenas de atletas, entre tocantinenses, representantes de outros estados e também de outros países.

Neste ano, a campeã feminina da prova de 21 km foi Aline Prudêncio, de 29 anos, da cidade de Fortaleza, no Ceará. Ela destacou como o Atletismo salvou sua vida.

“Essa é minha primeira vez nessa competição do Tocantins, mas eu sou atleta profissional há cinco anos no alto rendimento. Participo de um projeto social, chamado Força Falcão, que me tirou das ruas e fico feliz de poder representá-lo e vencer a prova me traz um sentimento de gratidão”, pontuou.

Já o campeão masculino da prova de 21 km foi Gustavo Barros, de Goiânia.

“Estou no Atletismo há 10 anos, e só aqui na Meia Maratona do Tocantins já participei 3 vezes, sempre com o desejo de vencer. Em 2019, fiquei em 3º lugar e agora consegui atingir minha meta”, frisou.

Resultados

As classificações estarão disponíveis no site http://site.tonacorrida.com.br

Para a premiação, foram oferecidos R$ 50,2 mil em prêmios, rateados entre os vencedores das diversas categorias, além de medalhas de participação para todos os inscritos na competição. Os cinco primeiros colocados da prova de 21 km, masculino e feminino, foram premiados com R$ 4 mil, R$ 2,5 mil, R$ 1,5 mil, R$ 1 mil e R$ 500, respectivamente. Já os destaques da prova de 10 km, masculino e feminino, receberam: R$ 2 mil, R$ 1,5 mil, R$ 1 mil, R$ 800, R$ 400.

Os três primeiros atletas classificados por faixa etária e na categoria Deficiente Intelectual T20, na prova de 21 km (masculino e feminino), ganham R$ 500, R$ 300 e R$ 200; e os destaques da corrida de 10 km R$ 300, R$ 200, R$ 150, respectivamente.