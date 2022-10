Por Redação

Além dos títulos tocantinenses, o cartola também conquistou o título do acesso da segunda-divisão em 2020, a melhor campanha do clube na Copa do Brasil em 2017, ficando na 20ª posição, e chegou as oitavas de finais do Brasileiro Série D em 2013 e 2017. O dirigente retorna ao comando após 20 meses fora do clube.

Os torcedores apaixonados pelo Camaleão do Sul conseguiram convencer Castilho a retornar ao clube com a missão de não deixar a equipe de fora da disputa do Campeonato Tocantinense da Segunda Divisão 2022, que começa no dia 22 de outubro. A estreia do clube será em Palmas no estádio Nilton Santos, dia 26, contra o São José.

Wilson Castilho, ao lado ex-vereador Cláudio do Trevo, esteve com a prefeita de Gurupi, Josi Nunes e dos secretários de Esportes, Silvério Filho, e Desenvolvimento Urbano, Eremilson Ferreira. Na oportunidade colocaram a situação do clube para a gestora. Segundo Castilho, a prefeita se comprometeu a buscar junto aos empresários e comerciantes da cidade o apoio para o clube disputar o certame e buscar o acesso para em 2023 ter direito de disputar a primeira divisão.

Próximos passos

Ainda segundo Castilho, nesta quarta-feira, 19, acontece o primeiro treino da equipe com 80% do elenco e da comissão técnica. “Reunimos com os desportistas e parceiros que estiveram com a gente durante os 13 anos que dirigirmos o clube e outros interessados em fazer parte da diretoria. Vamos fazer uma diretoria de pessoas que junto comigo vão vestir a camisa do clube em busca de parceiros, temos que unir forças para termos um elenco competitivo para buscar o acesso”, disse Castilho.