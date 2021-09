Share on Twitter

por Wesley Silas

Segundo o Diretor de Patrimônio da Associação de Futebol Atletica Gurupiense – AFAGU, Elvan Leão, com a eleição da nova diretoria reinicia também as atividades esportivas com o desafio de aumentar o projeto esportivo, bem como, a criação de um projeto social envolvendo os familiares dos atletas.

“O Walter Rúbens era vice-presidente da entidade passou a ser presidente. Faz parte também da nova diretoria o Glauco Flores que é presidente da Associação Gurupiense dos Amigos do Basquete (AGAB), que já são parceiros nos projetos da AFAGU. Temos também o secretário José Guimarães, conhecedor da entidade desde sua fundação, há mais de 20 anos”, disse Elvan Leão.

Segundo Leão, a nova diretoria pretende iniciar o novo projeto “o mais rápido possível” com o desafio de construir a Sede Social da AFAGU, onde funcionará o alojamento e centro de treino em um terreno da entidade.

“A nossa entidade está pronta para receber recursos municipal, estadual e federal, pois somos uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, cadastrada também no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)”.