Por Redação

Será lançado oficialmente, na próxima segunda-feira, 28, ás 10h, o programa “Vivendo e Aprendendo com o Esporte”, no Ginásio de Esportes Idanizete de Paula, em Gurupi. Idealizado pelo Deputado Gutierres Torquato o programa será realizado através do Instituto Gratidão Tocantins, em parceria com o Governo do Estado do Tocantins, por intermédio da Secretaria Estadual de Esportes e Juventude.

“Nosso objetivo é fazer muito pelo esporte tocantinense, iniciamos apoiando escolinhas de futebol da nossa região sul e agora vamos aproveitar este ginásio que estava em desuso para trabalhar com as crianças e os jovens de Gurupi”, afirma o deputado.

A primeira etapa projeto terá como intuito a promoção da iniciação esportiva no futsal para crianças e adolescentes da rede de ensino municipal e estadual no âmbito de Gurupi-TO. O Ginásio de Esportes Idanizete encontrava-se, até o presente momento, sem ofertar atividades gratuitas e de cunho social para a comunidade. “Vamos ocupar o espaço com atividades que irão cumprir com o seu objetivo, que é atender a comunidade”, destaca o deputado que se diz animado com q oportunidade de mudar a vida dos jovens através do esporte.

O Projeto não se limitará a apenas a modalidade esportiva do futsal e, ao atendimento no município de Gurupi-TO. Vários municípios serão contemplados e mais atividades esportivas farão parte do projeto nas próximas etapas.

O Deputado Gutierres, iniciou o programa “Vivendo e Aprendendo com o Esporte” ajudando escolinhas de futebol na região sul do estado, os primeiros municípios contemplados foram Aliança do Tocantins e Dueré.